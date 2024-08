Incendio in un complesso residenziale a Longarone - VIDEO

LONGARONE (BELLUNO) - Dalle 9:30 di martedi 20 agosto i vigili del fuoco stanno operando in via Pietro Marchi, a Longarone (BL) per l’incendio di una unità di un complesso a schiera di tre abitazioni: nessuna persona è rimasta ferita.

Le fiamme sono divampate al secondo piano dell’unità abitativa di testa e si sono subito estese al tetto in legno, interessando parzialmente anche la copertura della casa affiancata.

Le squadre dei vigli del fuoco accorse da Belluno e in successione dai distaccamenti volontari di Longarone, Alpago, Pieve e Calalzo con tre autopompe, tre autobotti, l’autoscala, altri mezzi e 23 operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le squadre sono riuscite a spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento delle altre due abitazioni. Danni da incendio al secondo piano e al tetto. Danni d’acqua ai piani inferiori della casa.

Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’abitazione.