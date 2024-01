Incendio in un appartamento, tre feriti

ROVIGO - È di tre feriti il bilancio di un incendio nella notte in una casa a Occhiobello. Il rogo, che ha avuto origine probabilmente da una brace del camino propagatosi agli arredi, è stato spento dalle squadre dei vigili del fuoco giunte da Rovigo con un'autopompa e un'autobotte coadiuvati dal funzionario di guardia e da una squadra di Ferrara. I tre occupanti che erano al piano superiore, sorpresi dal fumo che aveva invaso l'abitazione, sono rimasti feriti gettandosi dalla finestra per mettersi in salvo. Sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario chiamati dai vigili del fuoco e poi trasportati in ospedale. L'intervento è terminato alle 3.30.