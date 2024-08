Incendio sulla ruota panoramica: 25 Feriti al Festival Musicale a Lipsia (VIDEO)

Un drammatico incendio ha colpito una ruota panoramica durante il rinomato Highfield Festival, nei pressi di Lipsia, in Germania, causando 25 feriti. L'episodio si è verificato nella serata di sabato 17 agosto, intorno alle 21, gettando nel panico i partecipanti al festival.

Le fiamme, che si sono propagate rapidamente su alcune vetture della ruota panoramica, sono state domate in tempi brevi grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Tuttavia, l'incidente ha avuto conseguenze significative: quattro persone hanno riportato gravi ustioni, una è rimasta ferita a causa di una caduta, mentre altre 18 hanno sofferto di inalazioni di fumo e sono state ricoverate per accertamenti e cure mediche.

La polizia locale ha avviato un'indagine per determinare le cause dell'incendio, mentre gli organizzatori del festival hanno espresso la loro solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, assicurando la loro collaborazione nelle indagini. L'incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle attrazioni presenti nei grandi eventi pubblici, portando a un dibattito sulla necessità di misure preventive più rigorose.

Il Highfield Festival, noto per la sua vasta offerta musicale e la partecipazione di migliaia di appassionati, è stato temporaneamente sospeso per garantire la sicurezza dei partecipanti e permettere le indagini in corso.