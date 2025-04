Incendio sul tetto di una casa, scatta l'allarme

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) – Nel pomeriggio di giovedì 10 aprile, un incendio ha interessato il tetto di un’abitazione in via Diaz, nel comune veronese di San Giovanni Lupatoto. Il rogo ha coinvolto la copertura in legno di un edificio residenziale a due piani. Non si registrano feriti né intossicati.



Sul posto sono intervenute con prontezza le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Verona, operando con un’autoscala, un’autobotte e un totale di nove unità. L’intervento tempestivo ha consentito di contenere rapidamente le fiamme, evitando che l’incendio si estendesse all’intera abitazione.



Per mettere completamente in sicurezza la struttura e scongiurare la presenza di focolai nascosti, è stata eseguita la sezionatura di parte della copertura compromessa. I danni si sono concentrati su alcune travi di orditura e porzioni del tetto, ma l’edificio è rimasto agibile. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 15:30, con il ripristino della normalità nella zona.