Incendio sul tetto della casa tri-familiare

VICENZA - Poco prima delle 15:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vallorcola, a Isola Vicentina in provincia di Vicenza per l’incendio del tetto di un’abitazione tri familiare: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Vicenza e Schio con de autopompe, un’autobotte, un’autoscala e 14 operatori sono riusciti a spegnere le fiamme sezionando parte della copertura ed evitando un incendio generalizzato del tetto.



Danni in alcune stanze della mansarda. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sono ora in corso le operazioni di bonifica e controllo.