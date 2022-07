Incendio sul Carso, Prefetto di Gorizia: "Evacuate altre famiglie"

GORIZIA - "La situazione è complessa e abbiamo dovuto procedere con l'ulteriore evacuazione di alcune famiglie - tra cui una donna anziana e due bambini - a Iamiano, dopo quelle di ieri sera, nell'altra frazione di Doberdò del Lago, Sablici": lo ha riferito all'ANSA il Prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi, che sta seguendo in prima persona la situazione dell'incendio sul Carso divampato ieri mattina.



Non ci sono rischi per l'incolumità delle persone, ma sono a rischio alcune case praticamente quasi lambite dal fuoco: dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Gorizia si apprende che si registrano i primi danni a strutture e proprietà civili, con alcune auto distrutte dalle fiamme.



E' stato anche spiegato che il fronte del rogo non è in diminuzione, ma spinto dal vento prosegue ad avanzare e a distruggere centinaia di ettari di bosco. Dal fondovalle si continuano a udire forti detonazioni: si tratta dello scoppio di residuati bellici.

Il Prefetto Ricciardi, in una riunione con gli amministratori locali, su consiglio dell'Arpa e dell'Azienda sanitaria, ha anche invitato i sindaci di Staranzano, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari e Doberdò del Lago ad adottare la medesima ordinanza di Monfalcone, con obbligo di indossare la mascherina Ffp2 all'esterno e l'invito a non uscire di casa nelle ore notturne, quando il livello delle Pm10 si prevede si alzerà sensibilmente. (ANSA).



Sindaco di Trieste, a rischio elettricità-acqua

"A breve potrebbe essere interrotta l'erogazione elettrica in alcune zone di Trieste, fatto che potrebbe avere ripercussioni anche sull'erogazione idrica" che si serve dell'elettricità per le azioni di pompaggio. Lo ha detto il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, in diretta alla tv locale Telequattro.



Dipiazza ha annunciato, proprio per questo pericolo, l'arrivo domani di alcune autobotti in città e inoltre, per la stessa ragione, ha invitato i cittadini "a non prendere gli ascensori". Il sindaco ha detto di essere in contatto con Terna e di aver saputo di prossimi distacchi dell'elettricità.

TRENI

La ripresa dei collegamenti ferroviari tra Trieste e Monfalcone non avverrà prima delle 20. Lo fa sapere Trenitalia che aveva previsto questa mattina un ripristino dei collegamenti alle 16.

A partire dalle 14 Trenitalia istituirà - in aggiunta alle navette ferroviarie e ai bus - un servizio marittimo tra Trieste e Monfalcone con motonavi da 300 posti. La misura dovrebbe riuscire ad alleggerire il traffico terrestre. Infine, al Bivio di Aurisina è stato posto in sosta un treno per assicurare agli utenti in attesa un luogo climatizzato e servizi igienici.