Incendio sul Carso, Autovie: "Fumo e vento, chiuso intero tratto A4"

TRIESTE - A causa del fumo che, per il forte vento, soffia proprio verso l'area del Lisert, Autovie Venete ha proceduto alla chiusura dell'intero tratto dell'autostrada A4 Villesse - Sistiana in entrambe le direzioni.

L'operazione è stata messa in atto anche per non intasare ulteriormente la viabilità ordinaria del Monfalconese dove viene fatto defluire il traffico del Lisert.

Il rogo interessa tutta l'area tra il Lisert e Duino e la visibilità a causa del fumo risulta scarsa. Autovie ha reso noto di aver attivato, verso le 13,30, il by pass di Villesse per chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste e a chiudere il casello di Redipuglia in ingresso e in uscita in direzione Trieste. Questa decisione è stata assunta per far defluire il traffico alla barriera del Lisert dove si registrano al momento 4 chilometri di coda.

Qui i veicoli vengono fatti uscire a Monfalcone Est. Pertanto è stato chiuso tutto il tratto tra Villesse e Sistiana in direzione Trieste. Rimane chiuso anche il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia. Il personale di Autovie ha fatto defluire tutti i mezzi presenti nelle aree di servizio di Duino Nord e Sud.

L'incendio sta causando gravi disagi alla circolazione stradale, aggravando una situazione oggi già critica perché da bollino nero per l'auto numero di veicoli di turisti che dal Nord Europa sono diretti al mare, in Slovenia e soprattutto in Croazia. Solitamente Trieste è proprio uno dei luoghi privilegiati di passaggio per chi è diretto a quelle destinazioni e proviene da Austria, Germania o più a Nord ancora. C'è da considerare inoltre che località come Sistiana e Duino sono mete balneari per molti triestini e per turisti del Fvg e provenienti dall'estero, dunque molto affollate in questi giorni. Sulla zona stanno operando due elicotteri; il Canadair previsto è decollato da Genova poco fa e dovrebbe giungere sul posto a breve.

AGGIORNAMENTO

Come riportato dalle previsioni meteorologiche, intorno alle 16 è cominciato a piovere su Trieste e zone limitrofe. Il fenomeno potrebbe contribuire al lavoro di vigili del fuoco e tutte le altre forze in campo, che da ore sono impegnate nello spegnimento dell'incendio divampato sul Carso nella zona di Duino. Il maltempo è stato particolarmente violento nelle scorse ore e nella notte in Friuli e nell'area del Pordenonese e verso il Veneto causando anche danni.

