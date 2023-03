Incendio in scuola bellunese, nessun ferito e fiamme spente

BELLUNO - Mentre erano in corso le lezioni un incendio a un quadro elettrico ha interessato l'istituto scolastico comprensivo di Auronzo (Belluno). Nessuna conseguenza per gli studenti e il personale docente e non docente. Scattato l'allarme antincendio tutti gli studenti, i professori e il personale non docente sono usciti da scuola, posizionandosi nei punti di raccolta, mentre gli addetti antincendio dell'istituto hanno provveduto con un estintore a spegnere le fiamme. I Vigili del fuoco accorsi dal distaccamento di Santo Stefano di Cadore, hanno verificato lo spegnimento del quadro elettrico, arieggiati i locali e messo in sicurezza il luogo per l'intervento di ripristino del quadro elettrico da parte dei tecnici.