Incendio scoppia all'esterno dell'abitazione

VICENZA - Domenica pomeriggio, alle 14.45, i Vigili del fuoco di Schio sono intervenuti in via Busati, a Malo (Vicenza), per un incendio scoppiato all’esterno di un’abitazione rurale. Le squadre, composte da cinque operatori con un autopompa e un autobotte, hanno agito tempestivamente, riuscendo a contenere le fiamme prima che si propagassero al deposito adiacente. L’intervento si è concluso intorno alle 15.30, senza ulteriori danni rilevanti. Non si segnalano persone coinvolte.