Incendio prima dell’alba: a fuoco due auto

VENEZIA - Incendio prima dell'alba a Mirano. Due automobili parcheggiate a ridosso di un'abitazione in via Ca' Rezzonico sono andate a fuoco, poi il rogo si è esteso alla parte esterna dell'edificio. L'allarme è scattato attorno alle 4.30 di domenica. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre da Mestre, Mira e con i volontari di Mirano, avviando le operazioni di spegnimento. L'incendio ha distrutto le due auto, una Jeep Renegade e una Lancia Thema. Le fiamme si erano già propagate anche alla tettoia in legno della casa, provocando danni rilevanti. I pompieri hanno provveduto alla bonifica e al controllo di tutte le travi per escludere ulteriori focolai covanti, completando le operazioni in circa due ore. Nessuna persona è stata coinvolta. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei tecnici.