Incendio in palazzo, 32 persone intossicate dal fumo

UDINE - Allarme nella notte. A Fuoco una moto e di un'auto nel garage di un condominio di Cervignano (Udine): intossicate da fumo di 32 persone.

Queste erano rimaste intrappolate nel palazzo poiché impossibilitate a uscire dallo stabile proprio per le fiamme e si erano dunque rifugiate ai piani alti in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco.

Nessuna delle persone intossicate è in pericolo di vita.

La centrale operativa Sores Fvg ha decretato l'emergenza sanitaria e inviato l'elicottero notturno, l'auto medica e tre ambulanze dagli ospedali della zona.

Sono stati utilizzati anche un pulmino da 10 posti e uno da 12 della Croce Rossa, utilizzati per il trasporto dei pazienti meno gravi.

Tutte le persone coinvolte sono state visitate all'ambulatorio della Croce Verde di Cervignano, che si trova esattamente di fronte al palazzo dove si è sviluppato l'incendio. I 32 pazienti sono stati trasportati negli ospedali di Palmanova (1 codice giallo adulto e 8 verdi), e di Monfalcone (12 verdi, 1 verde pediatrico di 14 anni). Di questi, 5 sono stati trasferiti a Gorizia con il pulmino della Cri dopo una prima visita in Pronto soccorso. Altre persone sono state trasportate all'ospedale triestino di Cattinara (un codice giallo con un attacco cardiaco in corso e 2 verdi), all'ospedale di Udine (1 verde adulto e 3 verdi pediatrici, tra cui bimbi di 4 mesi, 11 e 12 anni), a Latisana (2 verdi adulti e 1 verde pediatrico). Altri quattro pazienti sfollati hanno trascorso la notte nella sede Cri di Palmanova.

L'incendio è stato domato i poche ore dai vigili del fuoco giunti con numerosi mezzi. Indagini sono state avviate dai carabinieri per stabilire le cause delle fiamme.