Incendio nello stabile, scoppia una bombola

TRIESTE - Un incendio è divampato mercoledì sera nei pressi del tetto di uno stabile di via Ricci a Trieste. Nel corso delle operazioni di spegnimento è esplosa una bombola di gas presente sul tetto.

Al momento nessuna persona risulta ferita, né tra i residenti né tra gli operatori. Sono decine le persone scese in strada spaventate dal forte boato, udito anche in lontananza in diverse zone della città.

Lo stabile è interessato da lavori edili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste - con tre squadre, due autoscale e due funzionari di guardia-, la polizia, la polizia locale e i mezzi sanitari.

L'area è stata delimitata per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Attualmente le fiamme sembrano domate e sono in corso le operazioni di bonifica e raffreddamento.