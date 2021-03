Incendio nell'azienda del presidente di Confindustria Veneto, ingenti i danni

PADOVA - Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato intorno alle ore 2.15 nell'azienda Carraro Drive Tech spa di Olmo di Campodarsego (Padova), sede di uno dei più importanti stabilimenti italiani per la produzione di macchinari destinati all'agricoltura, di proprietà del presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro.



Le fiamme avrebbero invaso il reparto di verniciatura della Carraro; non risultano vittime o feriti. L'allarme è stato dato dal portiere dello stabilimento, che aveva ricevuto il segnale d'allarme. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e hanno lavorato fino alle 4.00 del mattino.



I Carabinieri in una nota riferiscono che i danni ambientali sarebbero esclusi, dal momento che il luogo in cui sono conservate vernici e solventi non sarebbe stato interessato dalle fiamme. I danni sono ingenti, ma secondo esperti non sarebbe preclusa la stabilità della struttura. Si esclude, secondo gli investigatori, la matrice colposa.