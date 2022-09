Incendio nell'azienda agricola, morti alcuni vitelli

PADOVA - Dalle 11:30 circa di venerdì 2 settembre i vigili del fuoco hanno operato in un incendio all’interno di un’azienda agricola in Via Valdolmo a Pernumia (PD): nessuna persona è rimasta ferita, alcuni vitellini sono morti.



I pompieri accorsi da Este, Abano Terme, Padova e Rovigo con 2 autopompe, 4 autopompe, un’autoscala e 19 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia stanno intervenendo per spegnere le fiamme, che sono state circoscritte.



L’incendio ha interessato il fienile vicino alla stalla con oltre 300 capi di bestiami tutti in salvo, tranne lo scomparto dove si trovavano i vitellini. Coinvolte dalle fiamme anche alcuni trattori e dei macchinari che sono bruciati. Cause in corso di accertamento.