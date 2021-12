Incendio nell'autorimessa, nipote salva la nonna

SACILE (PORDENONE) - Incendio nell'autorimessa, nipote mette in salvo la nonna. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di martedì nell'autorimessa adiacente a un’abitazione in via Pedrata a Sacile.



I vigili del fuoco di Pordenone e Maniago sono intervenuti con 2 mezzi Autopompa Serbatoio e altrettante autobotti per spegnere il rogo incendio che si era sviluppato nell’ambito di una tettoia adiacente un’abitazione e con all’interno due autovetture.



Le fiamme si sono sviluppate dalle autovetture coinvolgendo successivamente la tettoia e da questa l’adiacente abitazione. Solo grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco si è riusciti a limitare i danni.

All’interno dell’abitazione era presente una signora anziana: la nipote l'ha fatta allontanare prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto anche la Polizia Locale e i Carabinieri.