Incendio nell'abitazione, una vittima

PORDENONE - Incendio in abitazione nel primo pomeriggio di oggi, lunedì: c'è una vittima.

Un uomo di 81 anni è morto oggi in seguito ad un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione di Cordenons, alle porte di Pordenone.



La richiesta di soccorso è giunta ai vigili del fuoco verso le 13:30; sul posto anche i sanitari del 118 e i Carabinieri.



L'anziano è stato ritrovato all'interno dell'abitazione senza vita. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area da parte dei pompieri.