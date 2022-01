Incendio nell'abitazione di due piani, edificio completamente inagibile

BAGNAROLA DI SESTO AL REGHENA (PN) - La squadra dei vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento, supportata da altre provenienti dalle sedi di Pordenone, Maniago e dal vicino distaccamento di Portogruaro (VE), è intervenuta poco prima di mezzogiorno di martedì a Bagnarola di Sesto al Reghena, in via Sacile n. 10, per l’incendio di un’abitazione strutturata su due piani dove risiedeva una famiglia.



Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente impegnative per l’intensità delle fiamme e il completo coinvolgimento dell’abitazione, alla fine risultata inagibile. In totale sono intervenuti sette mezzi più il carro bombole per il continuo ripristino dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie dei soccorritori e il tecnico di guardia.