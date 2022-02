VICENZA - Intervento dei Vigili del fuoco nella notte a Trissino (Vicenza). Incendio del tetto ventilato di una villetta in costruzione.



I Vigili sono riusciti a sezionare la copertura tagliandola e spegnere l’incendio di 30 mq, riuscendo ad evitare un rogo generalizzato. Cause in corso di accertamento.