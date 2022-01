Incendio nella notte, sei persone evacuate dal palazzo

TRIESTE - Fiamme nel palazzo nel cuore della notte, scattano i soccorsi. È accaduto nella notte dell’Epifania, una ventina di minuti dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì.

Il rogo si è sviluppato tra il tetto e la soffitta di uno stabile di 6 piani fuori terra in Via Trento 15 a Trieste. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste; sul posto anche il personale sanitario del 118.



Sei abitanti dello stabile, per precauzione sono stati evacuati, mentre l’abitante della soffitta, un invalido, è stato accompagnato all’ospedale in condizioni non gravi.

Le cause dell’incendio, dovrebbero essere riconducibili al malfunzionamento della canna fumaria, con conseguente propagazione alle travi del tetto.