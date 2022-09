ERACLEA - incendio nella notte, scattano i soccorsi. Verso le 3 della notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Faggiana a Eraclea (Venezia) per l’incendio di una vecchia struttura all’interno di un’azienda agricola: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da San Donà, Portogruaro, Mestre i volontari di Caorle con 3 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala, un carro schiuma e 21 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento.



Le fiamme divampate per cause in corso di accertamento da parte di vigili del fuoco, hanno bruciato la vecchia costruzione con alla base dei locali ora adibiti a piccola manutenzione e nella parte alta l’abitazione una volta utilizzata dal custode dell’azienda.



Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate all’alba con il rientro in sede delle squadre.