Incendio nella notte: rogo domato in un capannone agricolo

VICENZA - Stanotte, intorno alle 00:30, i vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti a Rossano Veneto per un incendio che ha interessato un capannone utilizzato come deposito di attrezzi e mezzi agricoli. Fortunatamente non si registrano feriti.



I soccorsi sono arrivati dal distaccamento di Bassano del Grappa con un autopompa serbatoio e un autobotte, mentre da Vicenza è giunta un’altra autobotte, per un totale di sette operatori impegnati nelle operazioni.



L’incendio, che ha coinvolto un trattore all’interno della struttura, è stato spento rapidamente prima che potesse estendersi e causare danni maggiori al capannone. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate circa due ore.



Sul posto erano presenti anche i carabinieri. Le cause del rogo sono attualmente al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.