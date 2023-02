Incendio nella notte nel Porto Vecchio

TRIESTE - Stamattina era ancora in corso l'intervento per l'incendio che ha interessato un magazzino dismesso in Porto Vecchio, a Trieste. L'allarme è scattato ieri sera, intorno alle 21.30. I Vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con due squadre - una della sede centrale e una del distaccamento di Opicina - supportate da un mezzo polisoccorso, un'autobotte, l'autoscala e il funzionario di guardia della sede centrale.

Le prime operazioni di spegnimento sono terminate all'una circa, quando sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza per le quali è rimasta sul posto una sola squadra dei pompieri. Ancora in fase di accertamento le cause del rogo, mentre è stato confermato che nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche il personale della Capitaneria di Porto e le forze dell'ordine.