Incendio nella notte, l’intervento per lo spegnimento continua fino all’alba

PORDENONE - Incendio la scorsa notte intorno in uno stabile disabitato in via San Giuliano a Pordenone.

Il rogo è stato segnalato verso l’1.30. L’edificio di tre piani è stato interamente avvolto dalle fiamme.



Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco con nove pompieri e quattro mezzi: le operazioni di spegnimento si sono poi protratte fino all’alba.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, mentre le cause del rogo sono ora al vaglio del nucleo di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Pordenone. Presenti sul posto anche i Carabinieri.