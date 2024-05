Incendio nella notte distrugge l'azienda

VICENZA - Un incendio di notevoli dimensioni si è verificato la notte scorsa in una parte dell'azienda Emmegi Detergents Srl ad Altavilla Vicentina. Si tratta di una impresa di imballaggio e riempimento di materie plastiche che dà lavoro a più di 70 lavoratori. Al momento in cui è scoppiato il rogo nessun lavoratore era presente fisicamente in azienda. Accertamenti sono in corso sulle origini delle fiamme.

La Filctem Cgil di Vicenza ha voluto testimoniare in una nota "la solidarietà nei confronti dei Lavoratori tutti e alla proprietà, rendendosi disponibile fin da subito a mettere in campo tutti i mezzi a disposizione per la ricostruzione e la ripartenza del lavoro".