Incendio nella notte: auto in fiamme, abitazione danneggiata

UDINE - Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2025, a Gemona del Friuli (Udine), un incendio devastante ha coinvolto un'autovettura parcheggiata vicino a una piccola abitazione. Le fiamme hanno danneggiato gravemente l'auto e gli infissi dell'alloggio adiacente, che è stato parzialmente distrutto. I Vigili del Fuoco del comando di Udine, supportati dai distaccamenti di Gemona del Friuli e San Daniele del Friuli, sono intervenuti tempestivamente per spegnere l'incendio. Grazie alla loro prontezza, tutti gli occupanti della casa, due adulti e due minori, sono stati evacuati in sicurezza senza riportare danni fisici.



L'abitazione è stata dichiarata inabitabile e le indagini sono in corso per accertare le cause dell'incendio. I Carabinieri stanno lavorando per chiarire le circostanze dell'incidente, mentre i vigili continuano le operazioni di bonifica per garantire la stabilità della struttura.