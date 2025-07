Incendio nella notte al deposito: scatta l'allarme

PADOVA - Intervento dei Vigili del fuoco in corso dalle 21:15 di venerdi 4 luglio per l'incendio in un deposito, con materiale vario all'interno, in via Pontealto, a Villafranca Padovana (PD).

A causa del denso fumo è stato chiuso il tratto dell'autostrada A4, tra Grisignano e Padova Ovest. Coinvolti dalle fiamme anche alcuni cavi di media tensione.

Al lavoro le squadre di Padova, Abano Terme, i volontari di Borgoricco, l'autobotte chilolitrica di Rovigo, un'autobotte da Treviso, una da Venezia e il furgone NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Sul posto anche il funzionario di guardia.