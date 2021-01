Incendio nella fabbrica di vaccini AstraZeneca, morte 5 persone

INDIA - Tragedia nel campus del Serum Institute of India di Pune, dove si producono i vaccini anti-covid dell’AstraZeneca. Cinque persone sono morte in un incendio scoppiato ieri, giovedì. Non è chiaro cosa abbia innescato le fiamme, divampate al quinto piano di un edificio recente.

La stampa indiana ha sentito l’amministratore delegato dell’azienda Adar Poonawalla, che ha dichiarato che non ci saranno conseguenze sulla produzione del vaccino, e ha porto le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.