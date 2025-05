Incendio nella casa londinese del premier Keir Starmer

LONDRA - Un incendio è divampato nella notte nell’abitazione di proprietà del primo ministro britannico Keir Starmer, situata nel quartiere di Kentish Town, a nord di Londra. Le fiamme hanno danneggiato la porta d’ingresso della casa, valutata circa 2 milioni di sterline, attualmente data in affitto poiché il premier vive con la famiglia a Downing Street. Non si registrano feriti.



I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente con due autopompe, spegnendo il rogo in circa trenta minuti. La Polizia Metropolitana ha isolato la zona per consentire le indagini, volte a stabilire se l’incendio sia stato un atto vandalico o di altra natura, considerando che in passato l’abitazione era già stata presa di mira da manifestanti.



Le autorità mantengono al momento riserbo sulla dinamica dell’accaduto, mentre il cordone di sicurezza resta attivo in attesa di ulteriori accertamenti.