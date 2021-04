Incendio nel vicentino, in azione elicottero Canadair

VICENZA - Un vasto incendio sta interessando dalla mattinata di oggi il Monte Telegrafo, nel comune di Crespadoro (Vicenza), in Alta Valchiampo, ai confini con la provincia di Verona.



Nell'area del rogo stanno lavorando da ore, con l'obiettivo di domare le fiamme, i vigili del fuoco, gli agenti forestali e i volontari della Protezione civile.



Per l'opera di spegnimento viene utilizzato anche un elicottero Canadair che ha effettuato già alcuni lanci di acqua.



Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire alle cause del rogo.