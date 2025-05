Incendio nel ristorante accanto all’ex chiesa

VERONA - Nella notte tra giovedì e venerdì, un violento incendio ha devastato un ristorante situato all’interno dell’ex chiesa di Santa Felicita in pieno centro storico a Verona. Le fiamme sono divampate intorno alle 2:30, quando il locale era chiuso al pubblico. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con 16 operatori e 5 mezzi specializzati. L’incendio ha trovato terreno favorevole nelle strutture lignee dell’edificio, rendendo le operazioni di spegnimento particolarmente complesse. Grazie a un intervento coordinato e incessante, i pompieri sono riusciti a contenere le fiamme ed evitare che si propagassero agli edifici adiacenti, preservando così il patrimonio storico della zona. Il raffreddamento delle strutture portanti ha impedito il crollo di porzioni dell’edificio, garantendo la sicurezza del quartiere. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso, così come gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.