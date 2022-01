Incendio nel cuore della notte in pieno centro

GORIZIA - Incendio nella palazzina: l’allarme è scattato questa notte, poco dopo la mezzanotte, in centro a Gorizia.

Sul posto i Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e i sanitari giunti dal Pronto Soccorso cittadino. Il rogo è stato estinto nel giro di pochi minuti e la velocità dei soccorsi ha permesso di limitare i danni, ossia del fumo in una stanza di una delle abitazioni.



Molto spavento per le due persone occupanti, una coppia di ottantenni, ma non è stato necessario il ricovero.