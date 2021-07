Incendio nel cortile di un deposito edile

PADOVA - Vigili del fuoco in azione ieri in provincia di Padova: alle 10.30 sono intervenuti in Via Forno a Selvazzano per un incendio all’interno di un cortile di un deposito edile.

Sul posto due squadre di Abano Terme e Padova con 2 un’autopompe, 2 autobotti e 12 operatori: i pompieri hanno spento le fiamme, a fuoco delle piante estendendosi al deposito esterno con la presenza di diversi contenitori di plastica.

Le cause dell’incendio, il cui fumo nero si poteva vedere a chilometri di distanza. sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco che hanno concluso l'intervento verso le 13.