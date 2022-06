Incendio nel cortile dell’autofficina

SPINEA (VENEZIA) - Dalle 10:40, di martedì, i vigili del fuoco stanno operando in Via Rossini a Spinea (Venezia) per l’incendio divampato nel cortile di un’autofficina: nessuna persona è rimasta ferita.



Numerose le chiamate alla sala operativa per l’alta colonna di fumo visibile da molto distante. I pompieri arrivati da Mestre con due autopompe, un’autobotte, il carro schiuma e il carro NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento della struttura meccanica.



Bruciata un’auto, un furgone e degli pneumatici che si trovavano all’esterno dell’officina. Sono ora in corso le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco e le verifiche per determinare le cause dell’incendio.