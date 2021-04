FONTANAFREDDA - Incendio nel container, vigili del Fuoco di Pordenone nel pomeriggio di ieri.



Verso le 16 fiamme in un container di una ditta di stoccaggio materiali ferrosi a Vigonovo di Fontanafredda.



A fuoco rifiuti di lavorazioni, l’intervento dei Vigili è stato supportato dai colleghi del nucleo NBCR in azione in caso simili.



La messa in sicurezza dell’area si è conclusa in serata.