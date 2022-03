Incendio nel bellunese, continua l’opera di spegnimento

BELLUNO - Rogo lungo la provinciale 251 della Val Zoldana e Val Cellina, prosegue incessante il lavoro dei Vigili del Fuoco e dei Volontari della Protezione Civile per domare le fiamme.



Un aiuto potrebbe arrivare anche dalla pioggia prevista per mercoledì 30 marzo. Oggi i servizi antincendio hanno chiesto ai lavoratori di Veneto Strade di non operare in zona per l'alto rischio. Il fronte dell'incendio sulla Sp 251 ormai si estende per oltre 5 km dalla progressiva km 106 al km 112 circa.

Tra la località Mezzocanale e Igne. Quindi vista l'estensione diventa sempre più difficile preventivare i tempi di riapertura della strada dal momento dello spegnimento delle fiamme.

Aggiornamento ore 19.00

Proseguono le operazioni per spegnere le fiamme di un fronte vasto ormai di 5 chilometri tra Mezzocorona e Igne. Spente le fiamme inizieranno i sopralluoghi sulla Sp 251 della Val Zoldana e Val Cellina per controllare la presenza di eventuali massi.