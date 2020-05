Incendio a Marghera: “Un disastro annunciato!”

MARGHERA - L’incendio alle 3V Sigma di Marghera per Gianfranco Bettin presidente della Municipalità di Marghera è la conseguenza di moniti ignorati, come spiega nella sua pagina social in queste ore. “Il gravissimo, impressionante incendio che da questa mattina infuria sulla 3V Sigma, azienda chimica di Porto Marghera, con fiamme alte ed estese e una nube nera che incombe sulla città e sulla laguna, un incendio che ha ridotto in condizioni gravissime almeno due lavoratori per la cui sorte ora trepidiamo, è un incendio, un disastro, annunciato”.



Ma ecco le ragioni che hanno indotto Bettin a queste parole di denuncia: “Solo pochi mesi fa, infatti, i lavoratori avevano scioperato per la sicurezza, denunciando tra l’altro l’insufficienza degli impianti antincendio. In tutti questi anni, poi, abbiamo sollevato, come Municipalità di Marghera, la questione della sicurezza anche nelle aziende che, a partire dal vecchio complesso del petrolchimico, si sono autonomizzate, con diversa fortuna. La mancanza di investimenti adeguati, sia sul ciclo produttivo che sulla sicurezza interna, dei lavoratori e degli impianti, rende la situazione pericolosa. Come drammaticamente questa mattina si è dimostrato”.



Bettin quindi conclude auspicando chiarezza sulle conseguenze dell’incendio e al contempo giustizia ma soprattutto che l’accaduto sia di stimolo per cambiare modello di sviluppo, mettendo in atto una svolta epocale per Porto Marghera. Intanto nei social dilaga il video del sindaco di Venezia zittito dai cittadini e attivisti sociali furenti durante una conferenza stampa a Marghera, davanti alle troupe televisive: un’interruzione che si ripete costringendo Luigi Brugnaro ad andarsene, rincorso dai giornalisti.







Video pubblicato sulla pagina social del Centro Sociale Rivolta