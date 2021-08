Incendio in malga, non è escluso il dolo

VICENZA - Non è escluso il dolo in relazione all’incendio di stanotte a una grossa catasta di tronchi in Malga Mandrielle, a Rotzo, in provincia di Vicenza.



L’allarme è stato lanciato intorno alle 21 da alcuni lavoranti della malga che nel buio della notte hanno notato le fiamme.

I pompieri arrivati da Asiago e poi dal distaccamento volontario di Thiene con un’autopompa, 2 autobotti e 7 operatori hanno circoscritto le fiamme utilizzando dello schiumogeno.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 3. Al vaglio degli inquirenti le cause, non si esclude il dolo.