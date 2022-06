Incendio lungo sei ettari, problemi al traffico ferroviario

TRIESTE - Un vasto incendio di sterpaglie è divampato poco prima delle 17 di martedì 14 giugno all’altezza del ponte ferroviario in zona Lisert a Monfalcone.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Gorizia, la squadra del distaccamento di Monfalcone, l'autobotte chilolitrica del distaccamento aeroportuale di Ronchi dei Legionari (GO), l'autobotte il funzionario di guardia e il DOS ( Direttore Operazioni di Spegnimento).



Al lavoro anche l'elicottero della protezione civile regionale, del personale del Corpo Forestale Regionale e volontari AIB( Antincendio Boschivo) della protezione civile. L'estensione ha raggiunto uno sviluppo di circa 6 ettari. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.



Grossi problemi per il trasporto ferroviario sulla linea Venezia - Trieste, sospesa per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza. Alle 20:30 Ben 27 treni regionali e due Intercity hanno registrato ritardi fino a 90'. La circolazione è stata riattivata alle ore 21:28.