Incendio distrugge la stalla, salvi gli animali

BELLUNO - Violento rogo distrugge una stalla, è accaduto nelle scorse ore a Garna d’Alpago, in provincia di Belluno.

Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio di martedì per cause in corso di accertamento: sul posto i Vigili del Fuoco fino alla tarda serata.



Messe in salvo le tre mucche che si trovavano nella struttura. I pompieri sono intervenuti con un carro aria, tre autopompe, due autobotti, l’autoscala e una ventina di operatori. Il fuoco ha portato al completo collasso del tetto.