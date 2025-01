Incendio in hotel a Kartalkaya: almeno 10 morti e 32 feriti

KARTALKAYA (TURCHIA) – È drammatico il bilancio di un incendio divampato nella notte in un hotel della stazione sciistica di Kartalkaya, in Turchia. Le autorità hanno confermato almeno 10 vittime e 32 persone rimaste ferite.

L’allarme è stato lanciato alle 3.27, secondo quanto dichiarato dal ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya. Il rogo ha rapidamente avvolto l’edificio, cogliendo di sorpresa gli ospiti e il personale della struttura.

“Purtroppo, il numero delle vittime è salito a dieci, mentre i feriti sono 32,” ha riferito Yerlikaya in un comunicato diffuso sui social. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’incendio. (Foto AdnKronos)