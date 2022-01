Incendio in hotel a Jesolo

JESOLO - Incendio a Jesolo poco dopo le 20.30 di domenica sera: è accaduto in via Gorizia.

Il rogo è divampato all’interno dell’hotel New Express, in disuso da tempo. I pompieri arrivati dal locale distaccamento da San Donà, Mestre, Treviso, Padova con 3 autopompe, 2 autobotti, 2 autoscale e 23 operatori hannooperato per spegnere le fiamme, che si sono sviluppate negli ex locali del ristorante per poi estendersi a gran parte della struttura.



In corso la verifica di tutti i locali per escludere la presenza di persone.

L’hotel già rifugio di senza tetto era già stato interessato da un altro incendio nello scorso mese di ottobre.