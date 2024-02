Valencia, grattacielo divorato da un incendio. 4 corpi carbonizzati e 20 dispersi

SPAGNA - Un tragico incendio ha sconvolto il quartiere Campanar a Valencia, riducendo a un inferno un edificio residenziale di 14 piani. Le fiamme, di origine ancora da confermare, hanno rapidamente dilagato per l'edificio e coinvolto anche una torre adiacente, mettendo in pericolo la vita di circa 350 residenti. Secondo le autorità locali, al momento si contano 14 feriti, tra cui pompieri e un bambino, mentre si teme per la sorte di venti persone disperse, tra cui una nonna con la nipote.

L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di salvare numerose persone intrappolate sui balconi, ma al momento non è stato possibile verificare se ci siano ancora persone all'interno dell'edificio. Le testimonianze dei residenti descrivono momenti di panico e disperazione di fronte alla rapidità con cui le fiamme si sono propagate.

Le prime indagini suggeriscono che il materiale isolante utilizzato nella costruzione dell'edificio potrebbe aver favorito la rapida diffusione dell'incendio, nonostante l'assenza di attivazione dei sistemi antincendio. L'Ordine degli Ingegneri tecnici industriali di Valencia ha evidenziato il ruolo critico del rivestimento infiammabile utilizzato sulla facciata dell'edificio.

L'incendio resta al momento in corso e le autorità stanno lavorando senza sosta per contenere le fiamme e individuare eventuali sopravvissuti. La comunità locale è unita nel sostegno alle vittime e nelle operazioni di soccorso in corso. Il disastro di Valencia riporta alla memoria quanto accaduto a Londra, a Grenfell, nel giugno 2017, quando 72 persone morirono nell'incendio di un grattacielo a Kensington, nella zona ovest di Londra.