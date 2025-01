Incendio in galleria lungo l’A23: traffico bloccato in autostrada

DOGNA (UDINE) - Un camion frigorifero ha preso fuoco questa mattina, venerdì 17 gennaio, all’interno della galleria Dogna, lungo l’autostrada A23. L’incendio, che ha interessato la cabina di guida e i pneumatici anteriori del mezzo, è divampato poco prima delle 6, costringendo alla chiusura della tratta in direzione sud, tra Pontebba e Carnia. L’autista del mezzo, che trasportava carne, è riuscito a mettersi in salvo senza riportare ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Pontebba, Tarvisio e Gemona, insieme al personale di Autostrade per l’Italia, alla Polizia Stradale e ai servizi di soccorso sanitario e meccanico.

La chiusura ha causato lunghe code e disagi per i veicoli diretti verso Udine, molti dei quali sono rimasti bloccati sull’arteria. Gli automobilisti sono stati dirottati sulla viabilità ordinaria, con uscita obbligatoria a Pontebba e rientro a Carnia dopo aver attraversato il centro abitato. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, mentre le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della zona sono in corso. Il traffico dovrebbe riprendere gradualmente nel corso della giornata.