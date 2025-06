Incendio divampa in un container di rifiuti, scatta l'allarme

UDINE - Nel pomeriggio di giovedì 18 giugno 2025, un incendio ha interessato un container contenente rifiuti nel piazzale di un’azienda situata nella zona industriale di Martignacco (Udine).



L’allarme è scattato intorno alle 17:45, quando alcuni dipendenti hanno notato un denso fumo e fiamme fuoriuscire dal container. Sul posto sono intervenute due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine, che hanno prontamente circoscritto e spento il rogo, evitando la propagazione alle strutture e ai mezzi vicini.



Dopo l’estinzione, i soccorritori hanno aperto le porte posteriori del container per procedere alla bonifica delle parti bruciate, un’operazione fondamentale per eliminare il rischio di riaccensione e garantire la sicurezza dell’area.

Successivamente è stata effettuata la messa in sicurezza della zona, con delimitazione e controlli per evitare ulteriori pericoli per il personale aziendale e l’ambiente circostante.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma le cause dell’incendio restano ancora da accertare. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per capire se il rogo sia stato causato da un malfunzionamento, dalla presenza di materiali infiammabili o da un errore umano.