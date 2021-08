Incendio distrugge capannone nell'area della stazione ferroviaria

VERONA - I vigili del fuoco di Verona sono intervenuti, tra ieri sera e questa notte, per domare un incendio divampato in un capannone di circa 500 metri quadri all'interno dell'area ferroviaria di Porta Vescovo.

All'arrivo dei pompieri, partiti dalla sede centrale con 3 mezzi e 9 uomini, il tetto della struttura era già completamente bruciato.

Fiamme anche all'interno dove erano stoccate delle traversine in legno utilizzate per la costruzione delle linee ferroviarie.

Ci sono volute circa 3 ore per spegnere il rogo oltre al supporto di altri automezzi e pompieri giunti dai vicini distaccamenti di Caldiero e Villafranca. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del luogo si sono concluse all'1:30. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.