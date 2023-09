Incendio di un'autovettura: rapidità d'azione salva l'autista

PADOVA - Nel primo pomeriggio di ieri, via Marco Polo a Padova è stata improvvisamente teatro di apprensione quando un'automobile BMW 320 è diventata preda delle fiamme. La prontezza d'azione dell'autista ha permesso di evitare tragedie. L'autista della BMW 320 si è reso conto del pericolo imminente quando ha notato che la sua vettura iniziava a emanare fumo.

Senza perdere tempo, è sceso rapidamente dall'auto, mettendosi in salvo appena in tempo. In pochi istanti, le fiamme hanno divorato l'intero veicolo. Grazie alla tempestiva risposta delle squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla centrale di Padova, l'incendio è stato rapidamente domato, impiegando liquido schiumogeno per estinguere le fiamme. Da segnalare che un altro veicolo nelle vicinanze è stato coinvolto parzialmente nell'incidente, ma le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato diligentemente per evitare che l'incendio si propagasse ulteriormente.

Al momento, le cause dell'incendio rimangono sconosciute e sono al vaglio delle autorità competenti, tra cui i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Polizia di Stato, tutte presenti sul luogo dell'incidente per indagare sulla situazione. Le operazioni di soccorso e spegnimento delle fiamme da parte dei Vigili del Fuoco sono state concluse con successo alle 16:30, riportando una situazione sotto controllo e senza ulteriori rischi per la sicurezza pubblica. La tempestività dell'autista nel mettersi in salvo è stata cruciale per evitare conseguenze più gravi, e il coordinamento tra le forze dell'ordine ha contribuito a garantire che l'incidente fosse gestito in modo sicuro ed efficace.