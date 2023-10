Incendio di tre auto coinvolge parte dell'abitazione, un intossicato

PIOVE DI SACCO - Una persona è rimasta leggermente intossicata dal fumo la notte scorsa a Piove di Sacco causa di un incendio che, sviluppatosi su tre auto parcheggiate sotto ad una tettoia in legno, ha coinvolto parzialmente anche l'abitazione attigua. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento e da Padova con l'autobotte, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo ad evitare il coinvolgimento di tutta la casa, dove a causa dell'intenso calore sono saltati i vetri di due finestre. La persona che inizialmente aveva respirato del fumo è stata presa in cura dal personale sanitario e trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti. Le fiamme hanno anche interessato una baracca adibita a legnaia. Le cause dell'incendio di probabile natura elettrica di una delle auto, estesosi alle auto parcheggiate vicine, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.