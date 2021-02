Incendio di Tombolo, Bottacin: "Grazie ai Vigili del Fuoco"

VENEZIA - "Esprimo il mio plauso ai Vigili del Fuoco e a tutte le Forze dell’Ordine coinvolte per il tempestivo intervento oggi a Tombolo.



Nell’esprimere questo apprezzamento riconfermo la massima attenzione da parte della Regione che con apposita delibera della Giunta ha anche formalizzato un tavolo per la lotta al fenomeno degli incendi che riguardano i rifiuti".



Queste le parole l’assessore regionale all’Ambiente, Gianpaolo Bottacin, alla notizia dell’incendio domato oggi in un Ecocentro dell’Alta Padovana.



“Al tavolo – sottolinea l’Assessore - oltre alla Regione partecipano l'Università di Padova, Anci, Arpav, Carabinieri del Noe e Vigili del fuoco, con ovvia estensione anche alle Prefetture. Si tratta di un valido modello che è anche citato come esempio virtuoso da esportare in tutta Italia dallo stesso comandante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel corso di un'audizione in commissione bicamerale ecoreati. Della validità dell’idea ne siamo da sempre stati convinti.



Dai dati nazionali forniti dal Corpo riguardo a questo genere di incendi tra il 2016 e il 2018, risulta che solo il 9% di quelli verificatisi al Nord, si è verificato in Veneto.



È, sicuramente, anche grazie alle iniziative intraprese che la nostra situazione è molto meno grave che in altre parti d'Italia e neanche lontanamente paragonabile a quella di alcune aree del sud. Ciò nonostante rimane massima l’attenzione e continuiamo la collaborazione con i vari enti ed in modo particolare con i Carabinieri”.