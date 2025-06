Incendio di sterpaglie lungo l'autostrada: fiamme minacciano la vegetazione, tratto chiuso

TRIESTE - Questa mattina, intorno alle 11:20, un incendio di sterpaglie con più focolai si è sviluppato lungo il Raccordo Autostradale 13 a Sgonico, dal km 1+700 fino allo svincolo omonimo in direzione Trieste.



Le fiamme, partite a bordo strada, hanno minacciato di propagarsi verso l’interno della vegetazione carsica. Sul posto sono intervenute squadre dei distaccamenti di Opicina e Monfalcone (GO), con autopompe, autobotti e personale di comando.



Per consentire le operazioni di spegnimento, la tratta interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico, con una riapertura parziale sulla corsia di sorpasso. Rimane invece chiuso lo svincolo di Sgonico.



Per garantire una completa bonifica dell’area, sono stati chiamati in supporto gli Antincendio Boschivi della Protezione Civile e il Corpo Forestale Regionale. Al momento le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e non risultano persone coinvolte o ferite.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato un’estensione più ampia delle fiamme in un’area delicata dal punto di vista ambientale, mantenendo alta l’attenzione per la sicurezza e la tutela del territorio.