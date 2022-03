Incendio di Longarone, "La strada resta chiusa"

Foto dal versante di Fortogna

LONGARONE (BELLUNO) - "Rispetto a questa mattina la situazione è peggiorata sul versante della Sp 251 della Val Zoldana e Val Cellina e quindi ci vorrà almeno una settimana per riaprire la strada".

Silvano Vernizzi direttore generale di Veneto Strade spiega le modalità per ripristinare le condizioni di sicurezza. "Purtroppo nonostante il duro lavoro dei vigili del fuoco, il fronte dell'incendio si è allargato a quasi un chilometro. Questo rende più difficile spegnere le fiamme anche perchè l'incendio è a circa 200 metri sopra il ciglio stradale.

Quindi bisogna prima spegnere completamente le fiamme, poi con i geologi fare un sopralluogo e capire se ci sono massi che potrebbero cadere. In quel caso andranno disgaggiati. Serve più tempo insomma. Nel frattempo si sta pensando a percorsi alternativi per non isolare i cittadini residenti in zona e assicurare il transito per gli scuola bus che portano gli studenti nelle scuole.

Una volta ripristinate le condizioni di sicurezza dovranno essere installati dei "paraschegge" per almeno 600 metri di lunghezza. Un lavoro che faremo appena ci saranno le condizioni".